أختير من 200 ممثل.. من هو مينا مسعود المصري بطل فيلم "علاء الدين"؟

تعتبر أسطورة علاء الدين والمصباح السحري، واحدة من أشهر القصص حول العالم، والتي تابعها قديمًا العديد من الأطفال والكبار في النسخة الكرتونية عام 1992، قبل أن يتم تحويلها لفيلم سينمائي جديد، من بطولة الفنان العالمي ويل سميث، و نعومي سكوت، والفنان المصري مينا مسعود.

يلعب "مسعود" دور "علاء الدين" في أحدث الفيلم، الذي حقق إيرادات في شباك تذاكر السينما العالمية وصلت إلى 724 مليون دولار حول العالم، لتصبح بذلك إيراداته بقيمة تفوق ثلاثة أضعاف ميزانيته والتي تقدر بـ 183 مليون دولار، وهو ما يعد نجاح ساحق للشاب المصري.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية معلومات عن مينا مسعود، فيما يلي:

- مينا مسعود ممثل كندي من أصل مصري ولد في 17 سبتمبر عام 1991، في مصر، ويبلغ 27 عاما.

- نشأ في القاهرة لأسرة قبطية، قبل أن تهاجر عائلته إلى كندا عندما كان طفلًا، ليترعرع في ماركهام، أونتاريو.

- يهتم بأناقته كثيرا ويحب حضور الكثير من عروض الأزياء.

- التحق بجامعة "تورنتو" قبل الانتقال إلى برنامج الفنون بجامعة "ريرسون" في تورنتو، لتكون أولى خطواته على طريق التمثيل.

- يحب ركوب الخيل ويقول عنه أنه أكثر شيء يسعده.

- يحب رياضة "البيسبول" وممارسة التمرينات الرياضية في الجيم.

- منذ عام 2012، بدأ المشاركة في مسلسلات أمريكية، مثل: "Open Heart" و"Combat Hospital"، و"Nikita"، و"Saving Grace"، إلى جانب الاشتراك في بعض الأفلام الكندية واشتراكه في الأداء الصوتي للعبة "Watch Dogs 2".

- يفضل تناول الأطعمة النباتية للحفاظ على صحته.

- اختير من بين 200 مرشح لتلك الشخصية، حيث أصر المخرج على اختيار ممثل عربي أو هندي بالدور.

- يحب ممارسة الرياضة لساعات طويلة.

- لديه عدد من المتابعين في حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام" يزيدون على أربعة آلاف متابع.

- يتباهى بقوامه الممشوق ويفضل الظهور في الصور دون قمصان.

- يستعد للمشاركة في النسخة المقبلة من المسلسل الشهير "jack ryan".