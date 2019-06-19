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أجيري يستقر على 11 مقاتلاً للبحث عن عرش أفريقيا

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مديرية أمن أسيوط تنظم حملة للتبرع بالدم

مديرية أمن أسيوط تنظم حملة للتبرع بالدم

ضبط 20 متهما و5 آلاف مخالفة مرورية في حملات أمنية بالجيزة

ضبط 20 متهما و5 آلاف مخالفة مرورية في حملات أمنية بالجيزة

هل يجوز إطلاق السيادة على أهل البيت وأولياء الله.. "الإفتاء" توضح

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