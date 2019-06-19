قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ مباحثاته مع الرئيس الروماني كانت مثمرة وفعالة، إذ ناقشا العلاقات بين البلدين وطفرتها الأخيرة، خاصة السياحية والاقتصادية، التي اقتربت من حاجز المليار دولار خلال 2018، فضلا عن التأكيد على دفع العلاقات السياسية.

وأضاف السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني كلاوس يوهانس في العاصمة الرومانية بوخارست، أنّ اللقاء مع الرئيس الروماني فرصة مهمة لتبادل الرؤى في هذه التطورات، في ظل ما تفرضه من تحديات يجب التعامل معها بحرص وتنسيق.

وزاد الرئيس أنّه استعرض خلال اللقاء رؤية مصر الخاصة بالتسوية السلمية للأزمات العربية، مؤكدا ضرورة تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تسوية عادلة وشاملة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه.

ووجّه السيسي الشكر للرئيس الروماني على موقفه من القدس والقضية الفلسطينية، وعلى الدور المهم والفاعل والمتوازن لبلاده في الاتحاد الأوروبي، وتابع: "تتطلع مصر للاستمرار في التواصل مع رومانيا كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي".

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر، والتي تطرقت إلى قضية الإرهاب، أنّه يجب التصدي له ومكافحته.