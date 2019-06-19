عاجل| السيسي يصل "بوخارست" في ختام جولته الأوروبية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، العاصمة الرومانية بوخارست، في ختام جولته الأوروبية، حسبما أفاد التلفزيون المصري، في نبأ عاجل له.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأ جولته الأوروبية صباح الاثنين، متوجها لبيلاروسيا.