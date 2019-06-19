عاجل| السيسي يصل "بوخارست" في ختام جولته الأوروبية

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أجيري يستقر على 11 مقاتلاً للبحث عن عرش أفريقيا

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سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-6-2019 في مصر

سعر الدولار اليوم الأربعاء 19-6-2019 في مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 19-6-2019 في مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 19-6-2019 في مصر

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التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة تحمل متفجرات في الأجواء اليمنية

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