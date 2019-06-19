قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ زيارته لرومانيا تؤكّد عمق وقوة الصداقة التاريخية التي تربط بين مصر ورومانيا والتي ظلت دائمًا راسخة ومستندة لأسس متينة من الاحترام والتقدير المتابدل.

وتابع السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بالعاصمة الرومانية بوخارست، أنَّ العلاقات المصرية الرومانية اتسمت بالزخم الكبير أعقاب اللقاءات المتعددة مع الرئيس الروماني خلال الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخز

وأوضح الرئيس السيسي، أنَّ "تلك اللقاءات أكّدت فرص التعاون الواعدة بين البلدين"، موضحًا "أتطلع لأن تسهم زيارتي لرومانيا في تحقيق نقلة في التعاون بين البلدين".