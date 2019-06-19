عاجل| "تذكرتي" تطرح تذاكر جميع أدوار "أمم أفريقيا" غدا

تتقدم شركة tazkarti تذكرتي بخالص الشكر والتقدير للجماهير المصرية الوفية، التي أقبلت بأعداد كبيرة على حجز التذاكر الخاصة بمباريات بطولة الأمم الأفريقية المقامة في مصر، إيمانا منها بأهمية تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم في البطولة المقامة على أرضه، ومساهمة في إنجاح العرس الرياضي الكبير.

وتعلن شركة tazkarti تذكرتي أنّ الإقبال الكبير من الجماهير المصرية الوفية على حجز تذاكر المباريات، أتى بنتائج فاقت التوقعات، إذ نفدت بالفعل جميع التذاكر الخاصة بالمباريات الثلاث الأولى المقامة في الدور التمهيدى للبطولة.

وتجدد شركة tazkarti تذكرتي شكرها وتقديرها الكبيرين للجماهير المصرية التي تساند المنتخب الوطني وجهود الدولة المصرية لإنجاح تلك البطولة العالمية، فإنّها تعلن طرح التذاكر الخاصة بالأدوار التالية من البطولة، وهي دور الـ16 ودور الثمانية ونصف النهائي والمباراة النهائية الخميس المقبل.

وتتعهد شركة tazkarti تذكرتي ببذل أقصى جهد لتذليل الصعوبات أمام المشجعين المصريين والضيوف العرب والأفارقة، لتسهيل عملية حجز تذاكر الأدوار التالية في البطولة، والحصول على بطاقة المشجع FAN ID من خلال موقعها الإلكترونى كما تؤكد شركة tazkarti تذكرتي، أنّ نظام حجز التذاكر المعتمد يراعي الشفافية وتكافؤ الفرص في الحصول على تذاكر المباريات، من خلال القاعدة المتعارف عليها عالميا وهي "أسبقية الحجز".