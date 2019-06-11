أكد عاطف بكر عجلان عضو غرفة شركات السياحة، أن معدلات السياحة الأفريقية لمصر من المنتظر أن ترتفع بشكل كبير خلال الفترة القادمة في ظل تنظيم بطولة الأمم الأفريقية في مصر، وكذلك رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأضاف عجلان في تصريحات صحفية اليوم، أن السائح الأفريقي بشكل عام يفضل أنواع السياحة الدينية والعلاجية والاستشفائية، بالإضافة إلى سياحة الشواطئ، موضحًا أن مصر تتمتع بهذه الأنواع من السياحة.

وأشار عجلان، إلى ضرورة استثمار تنظيم بطولة الأمم الأفريقية في القاهرة في اعداد حملات دعائية، وتسويقية، للسوق الأفريقي، وخطة عمل قائمة على دراسة السوق الأفريقي، والدول المستهدف منها جذب سياحة لمصر.

وشدد، على أن فكرة وجود "براند" في السياحة المصرية شئ مهم الآن، ويحتاج إلى رؤية وآلية للتنفيذ، موضحًا أنه على سبيل المثال يتم الترويج للسياحة الدينية في منطقة سانت كاترين التي تمثل العهد القديم في الديانة المسيحية، وكذلك مسار العائلة المقدسة في مصر، والمزارات الدينية الإسلامية.

ولفت، إلى حسن المعاملة والترحاب بالسائح الأفريقي، وهي سمات يتميز بها كل المصريين، والتى ستعطي انطباعًا قويًا لديهم، أن مصر بلدهم الثاني، بالإضافة لإعداد برامج سياحية تناسبهم، وزيارات لنجوم القارة الأفريقية لمعالم مصر السياحية، والتقاط الصور والفيديوهات.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أنه لابد من التنسيق بين وزارتي السياحة والطيران في تحديد الدول المستهدف جذب سياحة منها لمصر حتى يتم توفير خطوط ورحلات طيران بينها وبين مصر.

وقال عضو غرفة شركات السياحة، إن ما تشهده مصر من زخم في العلاقات المصرية بالقارة الأفريقية على المستوى السياسي والاقتصادي والرياضي والأمني يسلط الضوء على مصر بشكل كبير، ويعيد مصر إلى احضان القارة الأفريقية بقوة مما يساعد في تحسن العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية.

وشدد، عضو غرفة شركات السياحة، على أن السياحة الأفريقية لمصر كانت ضعيفة خلال الفترة الماضية مقارنة بالسياح الأفارقة الذين يتجهون لجنوب أفريقيا على سبيل المثال.

وأشار، إلى أن تسليط وسائل الإعلام العالمية والمحلية، على تنظيم البطولة الأفريقية في مصر، وما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي من دعم وجولات لدول القارة سيؤدي إلى زيادة معدلات السياح الأفارقة لمصر بشكل كبير خلال الفترة القادمة.