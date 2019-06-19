حددت مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط، 60 مركز شباب لاستقبال رواده لمشاهدة البطولة الأفريقية.

وقال مصدر بمديرية الشباب والرياضة، إنه جرى توزيع المراكز الـ60 على مستوى المحافظة وهم (شباب استاد دمياط، شباب مدينة دمياط، شباب السنانية، الشعراء، شطا، الخياطة، البستان، عزبة البرج، الشيخ ضرغام، العنانية،السعيدية القبلية، التوفيقية، مدينة كفر سعد، كفر سعد البلد، العباسية، الإبراهيمية القبلية، الإسماعيلية، خزان الوسطاني، أبو راشد، الركابية، كفر الغاب، مدينة دمياط الجديدة، أم الرضا الجديدة، أم الرضا، كفر البطيخ، جمصة، أولاد خلف، حجاجة، العطوى، تفتيش السرو، الرحامنة، الغوابين، الضهرة، ميت أبو غالب السوالم).

وشملت المراكز أيضا (الزهراء، كفر المنازلة، السرو، ميت الخولي، كفر المياسرة، الزعاترة، كفر تقى، الحوراني، كفر العرب، شرباص، البراشية، مدينة فارسكور، الغنيمية، العبيدية، كفر الشناوي، السيالة، السعيدية البحرية، تفتيش ثاني، كفر سليمان البحري، أبو سعادة الصغرى، مدينة الروضة، شرمساح، الأربعين والناصرية).