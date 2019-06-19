بعد تعيينها بأيام بقرار من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتفض العاملون بمستشفى الحميات ضد تعيين الدكتورة أميرة هدهيد، كمديرة لها. وتقدموا بمذكرة موقعة من 21 طبيبا وطبيبة بالتماس للمحافظ للإطاحة بالمديرة الجديدة من منصبها، حيث أن المستشفى ذات طابع خاص ويقع على عاتقها الكثير من الجوانب والخدمات الصحية لأبناء دمياط من عيادة خارجية واستقبال وأقسام داخلية للأطفال والرجال والنساء وقسم الكبد وعزل الأمراض المعدية مثل التهاب المخ والالتهاب السحائي وقسم عزل حالات اشتباه أنفلونزا الطيور وقسم عزل حالات الالتهاب الرئوي بالإضافة لوحدة الفيروسات الكبدية المتوطنة بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس (سي).

وطالب الموقعون محافظ دمياط بإعادة النظر في تكليف زميلتهم الدكتورة أميرة عبده هديهد، كمديرة للمستشفى، لحساسية المنصب من تداعيات داخلية قد تؤثر على سير العمل بالطريقة المرجوة وذلك ليس لشئ إلا لعدم التخصص، فالمستشفى نوعي يحتاج لإدارته أبناء التخصص( الحميات، الكبد والجهاز الهضمي) وكان هناك إجماعا كاملا وتضافر للجهود في وجود الدكتور أسامة رجاء خضر، الذي ضرب المثل في الاحترام والاهتمام بالمكان، على حد قولهم.

والدكتورة أميرة هديهد، أخصائي ميكروبيولوجي، رئيس قسم مكافحة العدوي سابقًا بالمستشفى ذاتها منذ عام 2017.

واعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، القرار رقم 312 لسنة 2019 في 22 مايو الماضي، بتكليف مديري ووكلاء جدد لمستشفيات "دمياط العام، كفر سعد المركزي، رأس البر المركزي، كفر البطيخ المركزي، عزبة البرج المركزي، الروضة المركزي، الزرقا المركزي، دمياط التخصصي، الجلدية، حميات دمياط، صدر دمياط، رمد دمياط، المجلس الطبي العام وميت أبوغالب".

ووجهت الدكتورة منال عوض، بالعمل على تطوير المنظومة الطبية داخل المستشفيات وتقديم أفضل الخدمات العلاجية لأبناء المحافظة.