طالب عبد الرحمن البكري عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، بزيادة ميزانية الرصف بمركزي الزرقا وفارسكور بمحافظة دمياط، وذلك لكثرة الطرق والشوارع المتهالكة بهما.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، وبحضور محافظ دمياط.

وأوضح "البكري"، أن الطرق في مركزي الزرقا وفارسكور بمحافظة دمياط أصبحت متهالكة بسبب حفرها وعدم رصفها مرة أخري بعد الانتهاء من أعمال الحفر سواء بسبب الصرف الصحى أو المياه أو غيرها، مما يعطل حركة المرور ويتسبب في تعطيل مصالح المواطنين، بالإضافة إلي المنظر غير الحضاري للطرق بهذا الشكل، مطالبا بزيادة ميزانية رصف الطرق