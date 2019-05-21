أصدر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تعليماته بضرورة وسرعة الانتهاء من أعمال رصف وتأهيل الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق مدن ومراكز المحافظة، وعمل صيانة دورية لها لتيسير الحركة المرورية وحفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

وأكد المحافظ، أهمية وضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، لتحسين كفاءة شبكة الطرق ورفع حالة التأهب القصوي والتدخل السريع ومتابعة المشروعات المنفذة وسرعة الأنتهاء منها للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للأهالي.

وكلف المحافظ، المدير التنفيذي لمشروع الرصف الإنتاجي، بالمتابعة المستمرة للانتهاء من إنشاء ورصف طريق قضيب مجلس قرية فيشا مركز المحمودية بطول 1050 مترًا وعرض 3.5 متر وبتكلفة تقدر بـ 1.071.740 جنيها، كما قام رئيس مركز ومدينة إدكو، بمتابعة مشروع الرصف بالمدينة، حيث تم وضع طبقة الأسفلت بشارع مدرسة كوم الطواحين بالمدينة فضلًا عن استكمال وضع طبقة الأساس بطريق مدخل قرية 6 أكتوبر بمدينة إدكو.