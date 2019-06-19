يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، بافتتاح الأنشطة الصيفية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، احتفالا بكأس الأمم الأفريقية "كان 2019"، وذلك غدًا الخميس ٢٠ يونيو، وتبدأ الفعاليات في الساعة الخامسة والنصف مساء بتجمع أطفال فريق مسرح الحديقة بالملابس الفرعونية، والأطفال المشاركين في الورش الفنية في منطقة المعارض حاملين أعلام الدول المشاركة في البطولة وتميمة كأس الأمم الإفريقية، بمصاحبة الطبول واﻵلات النحاسية التي يقدمها فريق الكشافة، وعلى أنغام أغنية "أفريقيا بتتكلم مصري" التي أعدها المركز خصيصا للحدث، تأليف الشعر أيمن حافظ وألحان الموسيقار وائل عوض.

يعقب ذلك افتتاح معرض الفن التشكيلي "أفريقيا بتتكلم مصري" وإزاحة الستار عن نموذج مصغر لكأس الأمم الأفريقية الذى أعده فنانو الحديقة الثقافية، وحوله أعلام الدول المشاركة.

وعلى المسرح الكبير تبدأ العروض الفنية بعرض فيلم عن تاريخ البطولة منذ إنشائها وحتى اليوم، يليه ندوة رياضية تثقيفية للنقاد الرياضيين أحمد فتحي وإيهاب الفولي وإيهاب شعبان، بمشاركة معدي كتيب "بطولة الأمم الأفريقية، إسلام الشامي وفايزة فرج الذي قام المركز القومي لثقافة الطفل بنشره بمناسبة هذا الحدث.

ويدير الندوة رئيس المركز الكاتب المسرحي محمد ناصف، ويليه عرض الأراجوز المصري للفنان ناصر عبد التواب بمصاحبة الفنان أحمد جابر والذي يدور حول الأخلاق الرياضية.

وتختتم العروض الفنية بعرض فريق كورال أطفال الحديقة الثقافية "سلام" بقيادة الفنان وائل عوض بأغنية "أفريقيا بتتكلم مصري"، كما يقام على هامش الاحتفالية مجموعة من الورش الفنية كالرسم، والرسم على الوجه لأعلام الدول، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية ورياضية مع الأطفال منها مسابقة "أفريقيا بتتكلم مصري".