أعلن الجيش الأمريكي، اليوم، إجراء تحقيق مشترك مع الشركاء الإقليميين للولايات المتحدة الأمريكية بشأن الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان.

وقال الجيش الأمريكي، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، في نبأ عاجل، إن الهجوم على ناقلة النفط اليابانية حدث بلغم بحري مشابه للألغام الإيرانية.

وأضاف أن الأدلة التي جرى جمعها من ناقلة النفط اليابانية تتيح بناء "قضية جنائية"، مشيرا إلى أن الأضرار التي أصابت الناقلة لا يمكن أن تكون ناجمة عن جسد طائر.

كانت ناقلتا النفط النرويجية واليابانية استهدفتا في مياه خليج عمان، فجر 13 يونيو الجاري، ما أدى إلى نشوب حريق بهما.