أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بالصالة الموسمية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة برئاسة سمير فهمي مدير الجمرك بالإنابة، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وقالت مصادر جمركية، إنه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من المدينة، جرى الاشتباه في راكبة مصرية تحمل حقيبتين، حاولت استغلال الزحام وكثرة المعتمرين، ودخلت في وسطهم للمرور من الصالة الخضراء، وبتفتيش الحقيبتين تبين وجود 686 علبة أدوية بشرية خاصة بعلاج الصرع والأعصاب، وتبلغ التعويضات المستحقة بنحو 250 ألف جنيه.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات.