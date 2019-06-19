تلقى دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من دكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والمشرف على معهد إعداد القادة بحلوان حول مشاركة الوزارة في تنفيذ مشروع تحدي الأمية على مستوى الوطن العربي، الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

أشار التقرير إلى دعوة الوزارة لطلاب الجامعات المصرية للمشاركة في هذا المشروع؛ بهدف محاربة الأمية في الوطن العربي، لافتًا إلى أن الوزارة حثت الطلاب أيضًا على المشاركة في حل قضايا المجتمع العامة و الخدمية، والاستفادة من قدراتهم في مواجهة الأمية.

وأضاف التقرير أن هذه المشاركة تأتي بناء على دعوة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في الإمارات للأفراد والمؤسسات الحكومية والمدنية، ممن لهم إسهامات في مجال محو الأمية.

وأوضح التقرير أن الاشتراك يجري في الموقع الذي خصصته مؤسسة بن راشد للتحدي بعنوان "موقع تحدي الأمية"، عبر الرابط التالي www.literacychallenge.org في موعد أقصاه 15 من شهر يوليو المقبل.