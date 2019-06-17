استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهر اليوم، جلين مايلز السفير الأسترالي بالقاهرة.

وأكد عبدالغفار عمق العلاقات التى تربط مصر وأستراليا، مشيرًا إلى حرص مصر على تدعيم أواصر التعاون بين البلدين في جميع المجالات، خاصة مجال التعليم العالي، ليشمل تبادل الوفود الثقافية والطلابية، وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية والأسترالية، مؤكدًا استعداد الوزارة استقبال الطلاب الأستراليين الراغبين في الدراسة بمجالات اللغة العربية وعلم المصريات، وكذلك التعاون في إجراء المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.

ناقش الجانبان العديد من الموضوعات، منها: عقد اتفاقية التعاون بين وزارتي التعليم العالى المصرية والأسترالية، وكذلك الاستراتيجيات المتعلقة بتبادل الطلاب والمنح والبعثات، واستقبال الطلاب المصريين للدراسة في الجامعات الأسترالية.

وأشاد السفير الأسترالي بالعلاقات التاريخية التى تربط بين البلدين، مؤكدًا اهتمام أستراليا بالتعاون مع مصر فى مجال التعليم العالي، مشيراً إلى استعداد بلاده لتقديم منح للطلاب المصريين، لافتًا أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة زيارة وفد من الجامعات الأسترالية للجامعات المصرية، وبحث إنشاء جامعات أسترالية في مصر، وعمل برامج علمية مشتركة بين الجامعات المصرية والأسترالية.

حضر اللقاء صموثيل آلين نائب السفير الأسترالي بالقاهرة، والدكتور محمد الشناوي مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، والدكتورة رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، والدكتور هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات والتمثيل الثقافي.