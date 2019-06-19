تستضيف وتنظم جامعة النيل الأهلية بالشراكة مع اتحاد الجامعات العربية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وأكاديمية العلوم الإفريقية والاتحاد الأفريقي للرياضيات فاعليات "المؤتمر الدولي الرابع لمعامل التأثير العربي : التصنيف الاكاديمي للجامعات العربية"؛ وذلك بالمقر الرئيسي للجامعة بالشيخ زايد يوم الجمعة المقبل الموافق 21 يونيو 2019، الساعة الثالثة عصراً .

ويسعى المؤتمر وأجندته وضيوفه إلى إطلاع الباحثين والقطاع الخاص على التطورات العلمية في التصنيف الدولي للمجلات العربية وعلاقتها بالتصنيف الأكاديمي للجامعات العربية و علم التوثيق والأرشفة والنشر العلمي وإعداد قواعد البيانات للإنتاج المنشور باللغة العربية.

وأكد الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل الأهلية، على أهمية وضرورة النشر العلمي والابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال المعتمدة على الأفكار الابتكارية، وأن المؤتمر يثمن جهود جميع المهتمين بالنشاط والنشر العلمي في العالم العربي وخارجه ، والمهتمين بالتصنيفات الدولية للجامعات والدوريات التخصصية وغيرهما من عناصر الاتصال العلمي، وذلك من أجل النهوض والارتقاء بجميع عناصر هذا الاتصال بما يصب في النهاية في تطور المجتمع العلمي العربي ووضعه على خريطة النشاط العلمي العالمي.

وأكد الدكتور محمود عبد العاطي، رئيس المؤتمر، مدير مشروع معامل التأثير العربي ونائب رئيس أكاديمية العلوم الإفريقية بأن فاعليات المؤتمر وجلسته الافتتاحية ستبدأ عصر يوم الجمعة الموافق 21 يونيو الجاري وتشهد تكريم عدد من العلماء، وأنه انطلاقا من حرص مشروع معامل التأثير العربي على النهوض بالنشاط العلمي العربي في سياقاته المختلفة، ينظم للمرة الرابعة هذا المؤتمر المختص بمعامل التأثير العربي في محاولة لاستكشاف بعض ملامح الإنتاج الفكري العربي في تخصصاته الموضوعية المتعددة، وبعض ملامح الشخصية العلمية للمجتمعات العربية في ضوء ما تنشره من نتاج فكري على العموم أو من خلال أحد مصادره، إضافة إلى مراجعة الاتجاهات الجارية في قياسات المعلومات في عالمنا المعاصر، ودراسة التجارب العالمية والوطنية في إنشاء الأدوات المعتمدة في تقييم وقياس أداء النشاط العلمي.

وأشار عبد العاطي إلى أن أهداف المؤتمر تسعى إلى التعرف على الاتجاهات المعاصرة في قياسات المعلومات، والتعرف على بعض الملامح البنيانية لمصادر المعلومات التخصصية العربية، و دراسة الشخصية العلمية للمجتمعات العربية في ضوء قياسات المعلومات، وتقييم الأدوات والتجارب المعاصرة في تكشيف الاستشهاد المرجعي واستخراج معامل التأثير، و تسليط الضوء على التقارير والمشروعات الحالية لرصد أداء النشاط العلمي العربي، ودراسة مهام الجامعات والمؤسسات البحثية العربية في تقييم وقياس أداء النشاط العلمي، و دراسة قواعد المعلومات العربية، والمؤسسات الخاصة في نظم المعلومات وتقييم النشاط العلمي العربي، واستعراض دور قياسات المعلومات في التصنيفات الدولية للجامعات، ونشر ثقافة التقييم وقياس أداء النشاط العلمي في المجتمع العربي على جميع المستويات.

ونوه الدكتور أحمد رضوان نائب رئيس جامعة النيل للبحوث وأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، و نائب رئيس المؤتمر، أن الجلسة الافتتاحية تضم أوراق عمل لعدد من الضيوف منهم اللواء طيار الدكتور هشام الحلبي مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا - ويتحدث عن معامل التأثير العربي والأمن القومي العربي، والدكتور غسان عواد رئيس جامعة العلوم التطبيقية – البحرين - ويتحدث عن النشـــر العلمـــي وقصة نجاح، وتضم الكلمات الدكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالي و البحث العلمي للبحث العلمي السابق ويتحدث عن تصنيف الجامعات المصرية: خريطة طريق لتحقيق التميز - والدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية متحدثا عن الخطة الاستراتيجية لاتحـــاد الجامعــات العربيـــــة، و الدكتور سيد كاسب مستشار النشاط العلمي والتكنولوجي – جامعة القاهرة ويتحدث عن منظور جديد لتصنيف الجامعــات العربيـــــة، و الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية السابق، ويتحدث عن معامل التأثير العربي وتصنيف الجامعات، و الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج متحدثا عن النشر العلمي وقصة نجاح - و الدكتور محمد لبيب سالم مدير مركز المشروعات والابتكارات بجامعة طنطا - ويتحدث عن لماذا لا تصبح الدوريات العلمية المصرية صناعة وطنية.