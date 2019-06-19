قال الفنان أحمد فلوكس، إن فريق عمل فيلم "الممر" تدرب في إحدى معسكرات القوات المسلحة، "المخرج طلب التمرين من أجل أن نكون ضباط جيش، وليس مجرد تمثيل ضباط للجيش"، وكانت التدريبات شاقة جدًا، وكل فريق الممثلين حاولوا التدريب جيدا لفترات طويلة جدا إلى أن قرر المخرج أن هذه التدريبات هي تدريبات كافية.

وأضاف فلوكس، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جميع الممثلين استعدوا جسمانيا، "أستاذ شريف المخرج طلب مني أخس شوية، وخسيت 12 كيلو، واتدربت على طريقة أداء جديدة".

وأشار فلوكس: "اشتغلنا على الفيلم كثيرًا، والروح الوطنية كانت حاضرة فينا كلنا"، "الناس اتبسطت بالفيلم وأدائنا بس الوطنية اللي فينا جوة قلب كل مصري وكل وطني".