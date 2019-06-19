قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن خطر اندلاع حرب في منطقة الخليج لا يمكن استبعاده في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ماس -في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان في باريس، اليوم- إن "الموقف خطير، ويجب بذل كل ما هو مستطاع لتجنب المزيد من التوترات في المنطقة"- بحسب ما نقلت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية.

كما أعرب وزير الخارجية الفرنسي، عن قلق بلاده ومخاوفها بشأن تصرفات وتصريحات النظام الإيراني، مؤكدًا: "ليس هناك سوى القليل من الوقت" لإطلاق مبادرات دبلوماسية من شأنها تخفيف التوترات.