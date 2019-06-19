ناقشت اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم، عدداً من الملفات الساخنة، أبرزها الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة الجديدة، والتجاوزات التى تحدث داخل معاش «تكافل وكرامة».

واستعرضت لجنة الخطة بالبرلمان التقرير النهائى لمشروع الموازنة الجديدة وتمت الموافقة عليه، تمهيداً لمناقشته بالجلسة العامة للبرلمان، بعد غد، وأوصت اللجنة فى تقريرها بالموافقة على الموازنة مع إجراء بعض التعديلات بزيادة اعتمادات ومُخصصات بعض البنود لعدد من الوزارات والجهات بما يقارب الـ10 مليارات جنيه لدعم قطاعات «الصحة» و«التعليم» و«الإسكان» و«النقل» و«الرى»، وتوافقت اللجنة على دعم وزارة التعليم بمبلغ 1.5 مليار جنيه، كما تقرر دعم وزارة الأوقاف بـ20 مليوناً لتركيب عدادات كهرباء بالمساجد، ودعم المجلس القومى للشباب بمبلغ 120 مليوناً لصالح تأهيل الشباب وفقاً للبرنامج الرئاسى، و500 مليون جنيه لصالح مراكز الشباب، و250 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية.

واستقرت اللجنة على دعم وزارة الرى بمبلغ 923 مليون جنيه، كما تقرر إدراج اعتماد إضافى قدره مليار جنيه لصالح وزارة الإسكان لإنهاء مشروعات الصرف الصحى بالقرى الأكثر فقراً، ودعم وزارة التعليم العالى بـ2 مليار و510 ملايين جنيه وحصول وزارة النقل على مليار جنيه زيادة لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى، ودعم موازنة وزارة الصحة بمليار و925 مليون جنيه.

وناقشت لجنة الإدارة المحلية، اليوم، عدداً من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، أبرزها متعلق بمعاش «تكافل وكرامة»، وكذلك ما تم بشأن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مدينة الأثاث بدمياط. وحول طلب الإحاطة الخاص بتكافل وكرامة، قال اللواء محمد درويش، المستشار السياسى لوزيرة التضامن، إن الوزارة رصدت تجاوزات فيه لا يجوز السكوت عنها، حيث يتم التلاعب فى الأوراق من أجل الحصول على معاشات دون وجه حق، لذلك بدأت الوزارة فى تنقية قاعدة البيانات حفاظاً على المال العام، حسب قوله، مضيفاً، فى كلمة له باجتماع اللجنة، أن الوزارة لديها خطة لميكنة منظومة «تكافل وكرامة» لوقف أى تلاعب يحدث، مشيراً إلى أن معاش التضامن يحدث به أيضاً تلاعب للحصول عليه من خلال قيام البعض بالزواج عرفياً، وتابع: «للأسف التجاوزات اللى بتحصل تسىء للمنظومة ككل وتعطل المستحقين، وهذه ثقافة لا بد من تجاوزها، وقد رصدنا البعض عنده سيارات ويحصل على معاش تكافل وكرامة، وآخرين لديهم 2 توك توك يحصلون عليه».

"عوض": الرئيس السيسى مهتم بمدينة الأثاث الجديدة التى سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.. واقتراح بتحويل السلالم العلوية بمحطات المترو لـ"كهربية"

من جهتها، أكدت منال عوض، محافظ دمياط، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اهتمام الرئيس السيسى بمدينة الأثاث الجديدة، التى ستكون رمزاً لصناعة الأثاث وسيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن المدينة تم توفير كل الاحتياجات لها بمشاركة الجهات المختصة ورعاية القيادة السياسية، مؤكدة اكتمال الورش بها أو أعمال التسويق وآليات التدريب ووحدات سكنية مجاورة للمدينة لتكون محل إقامة للعاملين، وأكدت «عوض» أنهم يستهدفون أن تكون مدينة الأثاث الجديدة بيئة متكاملة وبها جميع الأغراض، ومن ثم تم تفعيل جميع الإطارات اللوجيستية لها، مع إطلاق مراحل تسويقية لهذا المشروع ككل.

فى سياق آخر، تقدمت النائبة مى بطران، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، بسبب ما أسمته المخالفة التى أصدرها مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد شركة «آبل» بدعوى ممارستها الاحتكارية داخل السوق المصرية، وطالبت النائبة الحكومة بإثبات مثل هذه الممارسات الاحتكارية أولاً ثم الإعلان عنها وليس العكس، وقالت إنه لا توجد شبهة احتكار لأن منتجات «آبل» لها بديل فى الأسواق بسعر أرخص وذلك فى مصر وخارجها، مشيرة إلى أن مثل هذه القرارات تضر بصورة الاقتصاد المصرى بالخارج، حسب قولها.

وتقدم النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، باقتراح برغبة لمجلس النواب، بشأن تحويل السلالم العلوية بمحطات مترو الأنفاق إلى سلالم كهربائية، وأوضح أن الهدف من ذلك الطلب، الذى ستتم مناقشته، الأسبوع المقبل، هو التيسير على المواطنين فى التنقل، خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، الذين يعانون كثيراً فى الدخول لهذه المحطات والخروج منها، مطالباً بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتحويل كل سلالم محطات المترو إلى كهربائية.