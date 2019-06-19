استضافت نقابة الصحفيين، مساء اليوم، فعاليات الحفل الختامي لأسبوع الدمج الثقافي الخامس لأطفال الحدود القادمين من جنوب سيناء.

وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية للأطفال المشاركين والقادمين من جنوب مع أطفال القاهرة، وشارك فيها 150 طفلًا وفنانًا وقياديًا من وزارة الثقافة، وتأتي في إطار الدور الاجتماعي والتنموي، الذي تقوم به نقابة الصحفيين لأطفال مصر.

وأُقيم على هامش الاحتفالية معرضًا في بهو النقابة، لمنتجات الورش الفنية للأطفال، وورش الحرف البيئية واليدوية.

وقال حسين الزناتي وكيل النقابة، رئيس لجنة النشاط، إن اللجنة نظمت هذه الفعالية، بالتعاون مع الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة لهيئة قصور الثقافة بقيادة الدكتور أحمد عواض، وأُقيمت تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.