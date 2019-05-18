هنأ الفنان أحمد بدير، الفنان عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده، قائلا: "كل سنة وأنت طيب يازعيم الكوميديا.. اتعلمنا منك إخلاصك وحبك لبلدك".

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع إدوارد، مقدم برنامج "القاهرة اليوم" الذي يبث عبر فضائية اليوم، على الهواء.