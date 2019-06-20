قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه يحق لأي شخص نقد الآخر ولكن بتعقل ودون تجريح.

وعن بعض الأصوات التي توجه نقدا لاذعا للشيخ محمد متولي الشعراوي مؤخرا، أوضح خلال حوار خاص ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي اسامة كمال على شاشة "dmc": "يجب إيجاد ثقافة في تعاملنا مع هذه المواقف والثقافة تقول لا مانع من إبداء الرأي والنقد على أن يكون النقد مبنيا على أسس صحيحة ويتعرض للنقاش أكثر من مرة على ألا أجرح في أي شخص".

وتابع: "لا نرفض نقد العلماء السابقين لكن دون التجريح بهم، ونرجع للتخصص في القضية اللي فيها الخلاف، وأقول للمتخصص إيه رأيك في رأي الشيخ الفلاني في القضية دي وأسمع رأيه".

وهاجم بعض الإعلاميين مؤخرا الشيخ محمد متولي الشعراوي وبعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بعض آرائه الفقهية، ما سبب ضيقا لدى مريديه.