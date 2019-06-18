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الشعراوي

في مثل هذا اليوم السابع عشر من شهر يونيو، توفى الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي، عن عمر ناهز 87 عامًا، بعدما ترك العديد من الفتاوى منها ما أثار جدلا كبيرا، وأبرزها فتوى عدم جواز التبرع بالأعضاء، وقتل تارك الصلاة، وحديثة عن عمل المرأة.

فى ذكرى وفاة الشعراوي.. رحل الشيخ وبقيت فتاويه تثير الجدل

كان للشيخ محمد متولي الشعراوي، عدة آراء حول غالبية الأمور الاجتماعية، وكانت آراؤه تنبع من رأي الدين؛ لذلك كان يستمع إليها عدد كبير من الناس.

وتحدث الشيخ الشعراوي عن العديد من الموضوعات التي تهم المجتمع في الوقت الحالي مثل الغناء، وأطفال الأنابيب، وكرة القدم، وحكم الدين في ترك الصلاة، وعمل المرأة، والحجاب، ومجانية التعليم واختلاط الرجال بالنساء، والعديد من الفتاوى التي أثارت الجدل.

بالفيديو في ذكرى رحيله.. ماذا قال الشيخ الشعراوي عن الحب والغناء؟

امتحان الاحياء 2019

نشرت إحدى صفحات الغش الإلكتروني على "فيسبوك"، نموذج أسئلة زعمت أنه خاص بامتحان "الأحياء"، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم حاليا.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان أصدرته اليوم، إن فريق مكافحة الغش الإلكتروني سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد من قام بالتسريب من الطلاب، والنشر من مسؤولي صفحات الغش.

عاجل تسريب امتحان الأحياء لطلاب الثانوية العامة