شن الإعلامي تامر أمين، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد إساءته للدولة المصرية إثر وفاة محمد مرسي العياط، مؤكدًا أن الإعلام المصري له درع وسيف ويستطيع أن يرد على ما يقال عن مصر، وذلك خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، الذي يُعرض على شاشة "النهار".

وأضاف "آمين"، أن تدخل أردوغان بشكل سافر في شؤون مصر الداخلية أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا، رغم أن القيادة المصرية لم تتحدث من قريب أو بعيد عن تركيا، إيمانًا منها بأن القانون الدولي لا يسمح بالتجاوز في حق الدول الأخرى، مؤكدًا أن مصر دولة محترمة برئيسها وجيشها وشعبها ولا تتجاوز ولا تقبل التجاوز في حقها.

وأشار الإعلامي إلى أن كل تصريحات أردوغان ضد مصر وإساءاته لها باطلة وكاذبة وافتراءات لا أساس لها من الصحة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هجومه على مصر هو الترويج السياسي من أجل مكاسب شخصية له في المشهد التركي، فدائما ما يستغل جماعة الإخوان لتحقيق الوهم العثماني والخلافة العثمانية.