أوهم شقي، شخصا بوجود آثار ليتخلص منه بإلقائه داخل أحد الآبار، بعد الاتفاق مع زوجة المجني عليه، ليخلو لهما الجو بعد ذلك في علاقتهما غير الشرعية.

تمكن ضباط المباحث الجنائية في سوهاج، من كشف غموض العثور على جثة سائق داخل بئر بقرية الخريجين، بدائرة مركز دارالسلام، وتبين أن وراء الجريمة عامل لارتباطه بعلاقة غير شرعية مع زوجة المجني عليه، واستدرجه إلى المنطقة بحجة وجود قطع أثرية ودفعه إلى داخل بئر ارتوازي، وألقي القبض على المتهم وزوجة المجني عليه، واعترفا بالجريمة.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة دار السلام بالعثور على جثة ببئر ارتوازي بأرض ملك (أحمد ا. م.- 60 عامًا- مزارع) يقيم دائرة المركز، تابعة لأراضي الخريجين بناحية المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهرية وتم انتشال الجثة، وتبين أنها للمدعو (محمد ا. م. ج.- 35عامًا- سائق) ويقيم بالقاهرة وله محل إقامة آخر بناحية الخيام بمركز دار السلام، يرتدي كامل ملابسه وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وعثر بحوزته على مبلغ 800 جنيه.

أخطرت النيابة العامة وقررت نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وبسؤال شقيقه (كريم- 25 عاما- سائق) لم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأنه لا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وتم تكليف الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة.

ونظرًا لما تمثله الواقعة من خطورة إجرامية تمثلت في التعدي السافر على الحريات والنفس، وجه مدير أمن سوهاج بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة البحث الجنائي، بالاشتراك وفرع الأمن العام، شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث المركز، ووضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة.

وأسفر التطبيق الجيد لبنود الخطة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ثابت. م. ث"، 23 عامًا، عامل، و"نسمة. ر. م"، 22 عامًا، ربة منزل "زوجة المجني عليه"، ويقيمان دائرة المركز، عقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، حيث اتفقا فيما بينهما على التخلص من المجني عليه لارتباطهما بعلاقة غير شرعية.

واستدرج المتهم الأول المجني عليه إلى مكان العثور على الجثة بعد إيهامه بالعثور على آثار بتلك المنطقة، ثم قام بركله بقدمه وإسقطه أرضًا، وعند محاولة قيام المجني عليه النهوض للاشتباك معه، ركله مرة أخرى ودفعه داخل البئر، مما أدى لوفاته، حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.