توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر، اليوم، الطقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلاً.

كما توقعوا أن تقل الرؤية في الشبورة المائية، صباحًا، على مناطق من شمال البلاد. كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية تنشط على بعض المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 39 26

الاسكندرية 32 22

بورسعيد 30 24

الاسماعيلية 38 24

رفح 32 21

طابا 36 24

كاترين 34 17

شرم الشيخ 38 29

بني سويف 42 24

الأقصر 45 27

الوادي الجديد 45 26

حلايب 33 27

شلاتين 36 25

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 43 30

المدينة المنورة 44 28

القدس 28 18

الكويت 44 29

أبوظبي 38 30

دمشق 32 14

بيروت 28 24

بغداد 41 26