تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية تمنح الدكتوراه الفخرية للسيسي

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن جامعة بوخارست الرومانية للدراسات الاقتصادية منحت الرئيس عبدالفتاح السيسي درجة الدكتوراه الفخرية، وأضاف "راضي"، أمس، أن قرار الجامعة جاء انطلاقا من دور السيسي في قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية والبناء، وإطلاق إصلاحات هيكلية عميقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والشروع في تشييد مشروعات قومية كبرى في زمن قياسي في شتى قطاعات الدولة، ما أعاد رسم الخريطة التنموية والاقتصادية لمصر.

السيسي بجامعة بوخارست بعد منحه الدكتوراه: تكريم للشعب المصري

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة بجامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية، إحدى أهم المؤسسات التعليمية في رومانيا، بعد منحها إياه درجة الدكتوراه الفخرية، خلال زيارة الرئيس السيسي لرومانيا، وأعرب السيسي عن اعتزازه بهذا التكريم، معتبراً أنه ليس موجهاً لشخصه وإنما للشعب المصري بأكمله كشريك أساسي في الإنجازات التي تحققت مؤخراً في مصر على العديد من الأصعدة.

الحكومة تنفي 9 شائعات.. أبرزها رفع سعر تذكرة المترو لـ17 جنيها

رصد مجلس الوزراء، شائعات جرى تداولها مؤخرًا، عبر المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، للرد عليه وتحليلها، بناءً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حولها، ورصد المركز الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من 14 حتى 19 يونيو 2019‏.

مصدر بـ"التعليم": إعلان نتيجة أولى ثانوي مطلع الأسبوع المقبل

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن نتيجة الصف الأول الثانوي سيتم إعلانها مطلع الأسبوع المقبل، وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن عملية التصحيح والمراجعة هذا العام، تمت بتقنيات علمية حديثة تتماشى مع نظام التعليم الجديد الذي انتهجته الوزارة.

محمد صلاح يجري اتصالا هاتفيا بشيخ الأزهر

تلقى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًا من محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، ونادي ليفربول الإنجليزي، وأعرب صلاح خلال اتصاله عن تقديره للإمام الأكبر شيخ الأزهر، وسعادته الغامرة بالحديث لفضيلته.

وذكر بيان صادر عن الأزهر، أن الإمام الأكبر رحب باتصال صلاح، موصيًا إياه بعدة وصايا جاء نصها: "أنصحك بالتمسك بالتواضع دائمًا، فهو سبيلك إلى الارتقاء أكثر وأكثر، وأن تُداوم على إسداء الخير وحب الفقراء ومساعدة الضعفاء"، ووعد"صلاح" الإمام الأكبر بالبقاء على العهد والتمسك بوصايا فضيلته، وأنه سوف يجتهد دائمًا ليكون عند حسن ظنه ومحبيه وداعميه وأهله ووطنه.

عادل الجبير: مقتل خاشقجي جريمة مؤسفة.. لا يمكن التهاون مع مرتكبيها

قال عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إن مقتل المواطن جمال خاشقجي جريمة مؤسفة ومؤلمة لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها.

رئيس المجلس الانتقالي السوداني يتسلم مبادرة من سلفاكير للاتفاق السياسي

تسلم رئيس المجلس الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أمس الأربعاء، مبادرة رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف السياسية السودانية، بما يفضي للوصول إلى اتفاق يحقق السلام والاستقرار في ولايات البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية.

الإعدام لزعيمي خلية إطلاق النيران على قسم أبو المطامير.. والسجن لـ 5 آخرين

قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الجزئية، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، وعضوية المستشارين إيهاب السعدني ورامي سعيد محمد، بسكرتارية إبراهيم المتولي، اليوم، بإعدام زعيمي خلية إطلاق النيران على مركز شرطة أبو المطامير وتفجير الأبراج الكهربائية، وهما "أحمد م. ش."، و"محمد ز. و."، المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي، في القضية رقم 17086 لسنة 2015 جنايات أبو المطامير، المقيدة برقم 201 كلي وسط دمنهور.

المترو: تخفيض سرعة قطارات الخطين الأول والثاني اليوم بسبب الحر الشديد

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تخفيض سرعات قطارات المترو بالمحطات السطحية خارج النفق بالخط الأول والثاني إلى 60 كيلو مترا بدلا من 80، نظرا لارتفاع درجة الحرارة اليوم، وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، إن إدارتي هندسة السكة والقوى الكهربائية، أوصوا بتقليل السرعة نظرا لارتفاع درجة الحرارة حفاظا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية، حيث من الممكن وصول درجة حرارة قضبان السكك الحديدية إلى 60 درجة مئوية.

"الأعلى للإعلام" يستكمل التحقيق في شكوى عمرو دياب ضد قناة الهضبة السبت

قال جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيس لجنة الشكاوى، إن اللجنة فحصت أمس الشكوى التي تقدم بها المطرب عمرو دياب ضد مجموعة قنوات "الهضبة"، وأوضح شوقي لـ"لوطن"، إنه من المقرر أن تستكمل اللجنة التحقيق يوم السبت المقبل.

أبو ريدة: السيسي طلب تنظيم كأس أمم أفريقيا بشكل عالمي.. "ده مشروع قومي"

قال هاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه كان هناك اهتمام كبير للغاية ببطولة كأس الأمم الأفريقية قبل أن تحصل مصر على تنظيمها، حيث إنه عقب فوز مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة الاتحاد الأفريقي ، اجتمعت كافة الوزارات مثل الثقافة والرياضة والخارجية وغيرهم من الوزارات الأخرى للعمل على الاستفادة بالحدث بالشكل الأمثل، كونه مشروع قومي.