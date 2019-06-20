يحدث اليوم| انطلاق أعمال الدورة 108 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية 

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الخميس 20 يونيو، في مصر على النحو التالي:

انطلاق أعمال الدورة 108 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية

تنطلق أعمال الدورة الثامنة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية برئاسة اليمن التي تتسلم الرئاسة من الجمهورية الموريتانية ؛ وذلك بمشاركة المندوبين الدائمين ورؤساء الاتحادات العربية النوعية المتخصصة بالقاهرة.

شركة مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى أبيدجان

تستأنف شركة مصر للطيران رحلاتها إلى أبيدجان بكوت ديفوار بواقع رحلتين أسبوعيا يومي الثلاثاء والخميس تزامنا مع استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية ومع رعاية مصر للطيران لبطولة الأمم الأفريقية – مصر 2019 - بصفتها ناقلا رسميا للبطولة يعمل على نقل الأبطال والمشجعين إلى وجهتهم المنتظرة في مصر.

المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة ينظم يوماً علمياً مجانياً لأطباء الأطفال وحديثي الولادة

ينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب يوماً علمياً مجانياً لأطباء الأطفال وحديثي الولادة حول عدد من الموضوعات ومن أبرزها: أساسيات التنفس الصناعي، والدلالة الإكلينيكية لغازات الدم الشرياني.

سفارة الهند بالقاهرة تكرم أفضل ثلاثة متسابقين في "مسابقة للتصوير الفوتوغرافي حول اليوجا"

تكرم سفارة الهند بالقاهرة أفضل ثلاثة متسابقين في "مسابقة للتصوير الفوتوغرافي حول اليوجا" بمناسبة احتفال سفارة الهند باليوم العالمي لليوجا.

الأعلى للثقافة يقيم ندوة "مصر في الأدب والاستشراق الروسي"

يقيم المجلس الأعلى للثقافة ندوة تحت عنوان: "مصر في الأدب والاستشراق الروسي" يشارك فيها سيرجي كيربيتشينكو سفير جمهورية روسيا الاتحادية بالقاهرة الساعة السادسة مساّء.

جمعية قدامى الرياضيين بالفيوم تقيم حفل تدشين الجمعية

تقيم جمعية قدامى الرياضيين بالفيوم حفل تدشين الجمعية وذلك فى تمام الساعة الرابعة عصرا بنادى المحافظة ؛ وسيتم خلال الاحتفالية تكريم الكابتن أيمن الرمادى نجم الفيوم السابق وابن قرية العجميين لفوزه بالمركز الثاني كأحسن المدربين في دولة الإمارات العربية خلال هذا الموسم.

نادي الشيخ زايد الرياضي ينظم أكبر حدث لدعم رياضة "الكيك بوكسنج"

ينظم نادي الشيخ زايد الرياضي، أكبر حدث لدعم رياضة "الكيك بوكسنج" في ملعب النادي ، ووجهت إدارة النادي الدعوة لنجوم وأبطال مصر الحاصلين على بطولات عالمية فى لعبة الكيك بوكسنج.

انعقاد مؤتمر صحفي للإعلان عن الخطوات التي تم اتخاذها بشأن حق الأداء العلني للمبدعين

يعقد في تمام الساعة السابعة مساء مؤتمر صحفي للإعلان عن الخطوات التي تم اتخاذها بشأن حق الأداء العلني للمبدعين، بحضور المخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والسيناريست بشير الديك رئيس جمعية مؤلفي الدراما والشاعر أيمن بهجت قمر والكاتب أيمن سلامة وماضي توفيق الدقن وميربت عمر الحريري.

المركز الدولي للكتاب يستضيف حفل توقيع ومناقشة كتاب "أزمة النقد وانفتاح النص- نجيب محفوظ والفنون السبعة"

يستضيف المركز الدولي للكتاب ، حفل توقيع ومناقشة كتاب " أزمة النقد وانفتاح النص- نجيب محفوظ والفنون السبعة " للدكتور محمود الضبع ، وذلك في تمام الخامسة مساءً بمقر المركز.

اتحاد النقابات الفنية يعقد مؤتمرًا صحفيًا

يعقد اتحاد النقابات الفنية مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة السابعة مساء ؛ لبحث سبل حفظ التراث عن طريق التقنية التكنولوجية الحديثة "ديجيتال" وطرح وسائل حفظ مستحقات المنتجين والمبدعين.

المتحف المصرى ينظم يومًا ثقافيًا دوليًا متنوعًا

ينظم المتحف المصرى فى التحرير في تمام العاشرة صباحا ، يومًا ثقافيًا دوليًا متنوعًا ، حيث سيفتتح المسار المخصص لذوي الاحتياجات الخاصة "المكفوفين"، بالتعاون مع المعهد الإيطالي للآثار ؛ كما يفتتح معرضًا أثريًا مؤقتًا بمناسبة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت عنوان "الرياضة عبر العصور".

انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للتمويل الاسلامي

تنطلق فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للتمويل الاسلامي بعنوان "آليات تطبيق الصكوك.. تجارب دولية"، والذي يفتتحه الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في ضوء التعديلات الأخيرة بقانون سوق المال والذي تضمن الصكوك بتعديلاته الأخيرة وصدور اللائحة التنفيذية في 22 نوفمبر 2018.

جمعية مصر النيل للتنمية المستدامة تنظم ملتقى مصر النيل للتوظيف بمحافظة الجيزة

تنظم جمعية مصر النيل للتنمية المستدامة ملتقى مصر النيل للتوظيف بمحافظة الجيزة ؛ يهدف الملتقى للتوظيف الحقيقي والفعلى للشباب من الجنسين ولجميع المؤهلات وبدون خبرة، من سن 18 عاما حتى 45 عاما.

مشروع التحرير لاونج الثقافي ينظم إحتفال بالذكرى المئوية لثورة 1919

ينظم مشروع التحرير لاونج الثقافي التابع لمعهد جوته الألماني ، إحتفال بالذكرى المئوية لثورة 1919، بمناسبة الذكرى المئوية للثورة، بمقر معهد جوته بوسط البلد.

عرض مسرحية "سقط صدفة" في ساحة روابط للفنون الأدائية

تستقبل ساحة روابط للفنون الأدائية بالقاهرة ، فريق مسرح كلية الهندسة التابع لجامعة القاهرة بعرضهم المسرحى "سقط صدفة"، وذلك في تمام الساعة السادسة ثم الثامنة مساء.

صالون "مقامات" وحفل وطنيات احتفالا بذكرى 30 يونيو ببيت الغناء العربي

يستأنف بيت الغناء العربى، بقصر الأمير بشتاك، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فعاليات صالون "مقامات" بالاشتراك مع البرنامج الثقافى للإذاعة المصرية، يعقبه حفل وطنيات لمجموعة من الأصوات الذهبية احتفالا بذكرى 30 يونيو، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

العرض المسرحي "عشان إحنا واحد" لذوى القدرات الخاصة بمركز طلعت حرب الثقافي

يستضيف مركز طلعت حرب الثقافي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية العرض المسرحي "عشان إحنا واحد" لذوى القدرات الخاصة، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

بيت السحيمي ينظم عرض "ست الدنيا"

ينظم بيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية عرض "ست الدنيا" وذلك في تمام الساعة الخامسة عصراً .

حفل فرقة "صوت مصر" بقاعة الحكمة في ساقية الصاوي

تستضيف قاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوى بالزمالك ، حفلًا غنائيًّا لفريق "صوت مصر" بقيادة زينب إبراهيم وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء.

حفل إنشاد ديني على مسرح الجمهورية بوسط البلد

يستضيف مسرح الجمهورية بوسط البلد حفل إنشاد دينيا ؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء .

حفل الفنانة نسمة محجوب بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية

تحيي الفنانة نسمة محجوب حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء ؛ على المسرح المكشوف بالأوبرا.