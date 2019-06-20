شارك الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران في فعاليات معرض الطيران الدولي بباريس والذي تم افتتاحه أول أمس للعارضين بينما يفتح أبوابه للجمهور بدء من غد وحتى 23 من يونيو الجاري، حيث يشارك في دورته الثانية والخمسين كبرى الشركات العاملة في هذا المجال وعلى رأسها شركتي ايرباص وبوينج.

ويركز المعرض هذا العام على إظهار المبادرات الصديقة للبيئة في مجال الطيران المدني، ومن المتوقع أن يصل زوار المعرض إلى 350 ألف زائر من المهتمين بهذا الشأن.

وعلى هامش المعرض احتفل الطيار أحمد عادل بانطلاق أولى رحلات الشركة المتجهة من باريس إلى القاهرة على متن بوينج ٧٨٧-٩ دريملاينر، أحدث طائرات مصر للطيران، وذلك بمشاركة إيهاب غازى مساعد رئيس الشركة القابضة، وفريق عمل مكتب مصر للطيران بباريس برئاسة عمرو سامي مدير المكتب، ومعتز عوض مدير المحطة وطاقم الركب الطائر للرحلة.

كانت مصر للطيران قد تسلمت ضمن الصفقة الأخيرة طائرتها الثالثة من هذا الطراز مؤخرا، ومن المنتظر وصول الثلاث طائرات المتبقية قبل نهاية أغسطس المقبل.