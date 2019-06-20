بالأسماء| إصابة 11 عاملا في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف

أصيب 11 عاملًا، صباح اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" على الطريق الصحراوي الشرقي شمال نفق "أبو صالح" بمحافظة بني سويف باتجاه القاهرة، وجميعهم عمال بمصنع الأسمنت ويقيمون بقرية "دموشيا" التابعة لمركز بني سويف.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث، ونُقل المصابون إلى مستشفى بني سويف الجامعي لاستكمال العلاج.

وتبين أنَّ المصابين هم: محمد عويس إبراهيم (26 عامًا)، مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيمن مع جرح قطعي بكف اليد اليمنى، وأبو بكر أبو الخير صابر (27 عامًا)، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبدالحميد رجب محمد (27 عامًا)، مصاب اشتباه كسر بالفقرات العنقية، ومحمد معوض محمد (26 عامًا) مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيسر، وأبو الخير رجب محمد (31 عامًا) مصاب كدمات وسحجات متفرقة، وأبو الخير صابر محمد (54 عامًا) مصاب كدمات وسحجات متفرقة.

كما أُصيب عمر محمد جابر (23 عامًا)، مصاب كدمات وسحجات متفرقة، وطه قرني محمد (24 عامًا)، مصاب كدمات وسحجات متفرقة، ورمضان محمد المهدي (27 عامًا)، مصاب كدمات وسحجات متفرقة، وأحمد عابدين زهران (23 عامًا)، مصاب كدمات وسحجات متفرقة، وأحمد سلامة جمعة (25 عامًا) مصاب كدمات وسحجات متفرقة.