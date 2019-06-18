أعلن الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، اليوم، قرار لجنة تحكيم مشروعات تخرج طلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة بني سويف.

وقال "مسلم"، خلال إعلانه النتيجة، إن كلية الإعلام بجامعة بني سويف تقدم طلابا على درجة عالية من التفوق والمهارة، وبخاصة قسم الصحافة، مشيرًا إلى أن ذلك يظهر خلال مناقشة مشروعات تخرج الطلاب.

وأضاف رئيس تحرير "الوطن"، "كثير من أعضاء لجنة التحكيم يشاركون في تحكيم مشروعات طلاب قسم الصحافة بجامعات عدة، لكن جامعة بني سويف من الجامعات المتميزة، والتي تجبرنا على قضاء يوم كامل داخلها، عكس بعض الجامعات التي نقضي بها ساعتين أو أكثر".

ووجه رئيس تحرير الوطن الشكر إلى الدكتور محمد زين، عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، والدكتورة نسرين حسام الدين، المشرف على قسم الصحافة بالكلية، على جهودهما المبذولة تجاه الطلاب ومساعدتهم في مشروعات التخرج.

وأعلن رئيس تحرير جريدة الوطن فوز مشروعي "كيميت" و"نفسولوجي" بالمركز الأول، وحصول مشروع عشرة على عشرة على المركز الثالث.

وشارك الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور أحمد محمود، المدير الفني للجريدة، والكاتب الصحفي عماد الدين حسن، رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، والكاتب الصحفي كارم محمود، وكيل نقابة الصحفيين السابق، اليوم، في تحكيم مشروعات التخرج لطلاب قسم الصحافة بكلية الإعلام في جامعة بني سويف.