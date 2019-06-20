استعدادات وتسهيلات عديدة، تقدمها الدولة، لتسهيل تنقلات الجماهير الى الاستادات المختلفة التي تقام عليها مباريات البطولة، إذ وجّهت قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، برفع درجة الاستعداد القصوى لتسهيل تنقل الجماهير إلى الاستادات التي تقام عليها مباريات كأس الأمم الأفريقية.

كما وجهت قيادات مترو الأنفاق، برفع درجة الاستعداد في المحطات والتركيز على المحطات التي تنعقد البطولة في نطاقها بالقاهرة، وتشكيل فرق للطوارئ لمتابعة الموقف باستمرار في المحطات، وزيادة أعداد صرافي التذاكر وتشغيل المحطات بكامل طاقتها، وتعديل جداول تشغيل القطارات بخطوط المترو الثلاثة لتقليل زمن التقاطر، وتوفير قطارات فوارغ لسحب التكدسات خلال المباريات المهمة ذات الإقبال الجماهيري الكثيف، مثل مباريات "مصر، الافتتاح، والنهائيات".

وافتتحت محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو "هارون، نادي الشمس، وألف مسكن" أمام الركاب في تشغيل تجريبي، بداية من السبت الماضي، إذ تساهم بتشغيلها تجريبيا أمام الركاب، في نقل أعداد كبيرة من الجماهير من مناطق مصر الجديدة وألف مسكن وجسر السويس، إلى عدد من الاستادات التي تقام عليها المباريات، مثل استاد القاهرة الدولي في مدينة نصر، فضلا عن تسهيل تنقل الجماهير إلى ستادي 30 يونيو والسلام، وتسهيل تنقل الجماهير من محطات الخطين الأول والثاني للخط الثالث إلى ستاد القاهرة الدولي، فضلا عن مدّ عدد ساعات تشغيل المترو خلال البطولة الأفريقية تسهيلا على الجماهير، ليصبح التشغيل من الساعة 5.30 صباحا حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل.

من جانبها، رفعت قيادات السكة الحديد حالة الاستعداد القصوى، وشددت على انتظام مواعيد رحلات التشغيل للقطارات اليومية على خطوط (القاهرة - الإسكندرية )، (القاهرة - السويس)، (القاهرة - الإسماعيلية)، لنقل الجماهير إلى الاستادات التي تقام عليها عدد من مباريات البطولة، في مدن "الإسكندرية، السويس، والإسماعيلية"، والتنسيق مع المحافظات وهيئة النقل العام للاستعانة بأتوبيسات الهيئة لتسهيل نقل الجماهير من أمام محطات مترو الأنفاق والسكة الحديد للوصول إلى الاستادات.