أمرت النيابة العامة بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، اليوم، بحبس ربة منزل وعشيقها، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتفاقها مع العشيق على قتل الزوج ليخلوا لهما الجو بعد أن شك في العلاقة، فاستدرجه الجاني إلى منطقة صحراوية بزعم عثوره على كنز أثري وألقاه في بئر مياه.

تلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة دار السلام يفيد العثور على جثة ببئر ارتوازي بأرض ملك "أحمد. أ" 60 عامًا، مزارع، يقيم دائرة المركز، تابعة لأراضي الخريجين بناحية المركز.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهرية وتم انتشال الجثة، وتبين أنها للمدعو "محمد. أ" 35 عامًا، سائق، ويقيم بالقاهرة وله محل إقامة آخر بناحية الخيام بمركز دار السلام، يرتدي كامل ملابسه وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وعثر بحوزته على مبلغ 800 جنيه.

أخطرت النيابة العامة وقررت نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وبسؤال شقيقه "كريم"- 25 عاما- سائق، لم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأنه لا يمكن الجزم بسبب الوفاة، وتم تكليف الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة.

ونظرًا لما تمثله الواقعة من خطورة إجرامية تمثلت في التعدي السافر على الحريات والنفس، وجه مدير أمن سوهاج بتشكيل فريق بحث ووضع خطة بحث هادفة لكشف غموض الواقعة.

وأسفر الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ثابت. م. ث"، 23 عامًا، عامل، و"نسمة. ر. م"، 22 عامًا، ربة منزل "زوجة المجني عليه"، ويقيمان بدائرة المركز، عقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للواقعة، حيث اتفقا فيما بينهما على التخلص من المجني عليه لارتباطهما بعلاقة غير شرعية.

واستدرج المتهم الأول المجني عليه إلى مكان العثور على الجثة بعد إيهامه بالعثور على آثار بتلك المنطقة، ثم ركله بقدمه وأسقطه أرضًا، وعند محاولة قيام المجني عليه النهوض للاشتباك معه، ركله مرة أخرى ودفعه داخل البئر، مما أدى لوفاته، حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بحبسهما 4 أيام.