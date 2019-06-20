هنأ النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على ترشيح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء له لمنصب نائب رئيس منظمة المدن الأفريقية.

وأكد أنه يستحق هذا الترشيح وهذا المنصب الأفريقي رفيع المستوى لعدة أسباب في مقدمتها أنه أقدم محافظ بين المحافظين الحالين، وأنه نجح في جذب سياح العالم لمدينة السلام شرم الشيخ المصرية.

وقال المسعود، في بيان اليوم، إن اللواء خالد فودة يعتبر واحدا من أهم المسؤولين السياسيين الذي أصبح لديه خبرات رفيعة المستوى في مختلف المجالات بصفة عامة وفي تنمية وتشجيع قطاع السياحة بصفة خاصة، مطالبا من جميع المحافظين خصوصًا المحافظات السياحية والأثرية الاستفادة من خبرات وكفاءة اللواء خالد فودة في الترويج للسياحة لجذب سياح العالم إلى محافظاتهم.

وأشاد النائب محمد المسعود بتصريحات اللواء خالد فودة، التي أكد فيها حرصه على نقل تجربة النهوض التي شهدتها محافظة جنوب سيناء في الفترة الأخيرة للمدن والحكومات الأفريقية لكي يستفدوا من تلك الخبرة، كما أشاد بوزارة التنمية المحلية التي رشحت اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لكي يشتغل منصب نائب منظمة المدن والحكومات الأفريقية.