أحال اللواء علاء الدين يوسف رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم، 36 عاملا وإداريا بالوحدة الصحية بقرية أبوصير للتحقيق بالشؤون القانونية لعدم انضباطهم وظيفيا وتركهم العمل والغياب المتكرر.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية لردع المخالفين من العاملين بالجهاز التنفيذي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين كافة على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

كان رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود أجرى جولة تفقدية مفاجئة على الوحدة الصحية بذات القرية لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى انتظام الخدمات العلاجية للمواطنين وتقديم الرعاية الصحية لهم والتعرف على المشكلات القائمة للتغلب عليها.

ولاحظ رئيس مجلس المدينة غياب وعدم تواجد 36 طبيبا وممرضة وفنيا وإداريا من قوة العاملين بالوحدة المذكورة فأصدر قراره المشار إليه.