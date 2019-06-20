تستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل

أدى طلاب القسم العلمي في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، امتحان مادة التفسير اليوم، وشهدت قاعات الامتحانات حالة من الفرح بين الطلاب لسهولة الامتحان.

وقال مصدر بغرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية لـ"الوطن" إن الهدوء والاستقرار ساد الامتحان، ولم يتم رصد شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، وسادت أغلب اللجان حالة من الالتزام.

وتفقدت قيادات المعاهد الأزهرية وقطاعات التفتيش لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، لمتابعة انضباط سير الامتحانات، ورصد أي محاولة للغش.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، من بينهم 103067 طالبًا في القسم الأدبي، و51887 طالبًا في القسم العلمي، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.