أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بالموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر وجمهورية بنجلاديش الشعبية، والموقعة بالقاهرة في 2 / 7 / 2018.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، اليوم، وذلك نص القرار.