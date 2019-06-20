مصدر: محمد منير لم يخضع لجراحة في ألمانيا

نفي مصدر مقرب من الكينج محمد منير ما تردد عن إجرائه عملية جراحية في ألمانيا.

وقال المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه لـ"الوطن"، إن منير موجود في ألمانيا، ولكن ليس في رحلة علاجية كما تردد، مضيفا أن "شائعة الجراحة أغضبت منير بعد وصولها إلي مسامعه".