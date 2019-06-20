عاجل| 12 معلومة لا تفوتك عن إجراءات دخول ستاد القاهرة غدا

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منتخب الرجّالة جاهز للمهمة: المصريون ينتظرون الثامنة

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رئيس الوزراء يصدر قرارا بسحب الجنسية المصرية فلسطيني

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