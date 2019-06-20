عاجل| 12 معلومة لا تفوتك عن إجراءات دخول ستاد القاهرة غدا

أصدرت وزارة الداخلية، بياناً، منذ قليل، بمناسبة افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بمباراة مصر وزيمبابوي، غداً الجمعة، في ستاد القاهرة الدولي.

وقالت الوزارة إنَّ الشركة المنظمة لدخول المباريات والشركات الأمنية التابعة لها انتهت من جميع الاستعدادات الخاصة بالتنظيم والتأمين والإشراف الكامل على استاد القاهرة، ووضعت مجموعة من المعايير العالمية تحقق جميع عناصر الأمن والأمان، من بينها ما يلي:

• لن يسمح بدخول الاستاد إلا لحاملي الـFAN ID والتذكرة الخاصين بالمشجع

• تقرر فتح أبواب الاستاد للجماهير من الساعة 1 مساءً يوم المباراة، على أن تغلق الأبواب في تمام الساعة 6,30 مساءً، ولن يسمح بالدخول عقب هذا الموعد.

• يحظر اصطحاب الممنوعات والآلات التي يمكن أن تحدث ضرراً عاماً بجسم الإنسان حتى لو كانت غير مصممة لهذا الغرض وجميع الأجسام والمواد مجهولة الهوية أو غير المبرر سبب لحملها أو أية أغراض يصعب فتحها لتفتيشها يدوياً أو تصويرها باستخدام أجهزة التفتيش بالأشعة ومن بينها الآتي (الأسلحة النارية بكافة أنواعها حتى المرخص منها، أو التي يتمتع حاملها بالإعفاء من الترخيص، محدثات الصوت من الصواريخ والألعاب النارية، شماريخ، الآلات الحادة والمدببة، أجهزة التسخين ومصادر الاشتعال، مواد سريعة الاشتعال، عبوات الغاز المضغوطة، أقلام الليزر، الصفارات، الإسبراي، POWER BANK، علب الكبريت، العصى الخشبية للأعلام، الولاعات، شواحن التليفونات المحمولة، التليفون المحمول المغلق، زجاجات وعلب المياه الغازية المعدنية، الأسلاك الكهربائية بأنواعها، البطاريات الجافة، أجهزة الريموت كنترول، مفاتيح الكهرباء، شرائح لحام الأسلاك).

• يسمح فقط بدخول أكواب المياه البلاستيكية وعلب العصير الكرتون والأطعمة في أطباق "فويل"، الهواتف المحمولة المفتوحة.

• تم تزويد المدرجات بكاميرات مراقبة لرصد جميع مظاهر الشغب أو الاحتكاك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تمَّ إعداد عدة منافذ لسهولة دخول وخروج الجماهير من خلال نقاط فرز وتفتيش عبر تلك المنافذ وحتى الوصول للمدرجات، ووضع خطة مرورية لاستخدام التحويلات والمحاور المرورية البديلة بمنطقة الاستاد عند الضرورة.

• تمَّ وضع علامات إرشادية بمنطقة استاد القاهرة لإرشاد وإعلام الجماهير بأماكن الدخول وساحات الانتظار وطرق الوصول والخروج من وإلى المنطقة، إلى جانب الخدمات الأمنية المتواجدة والتي يمكن الاسترشاد من خلالها.

• سيتم تنفيذ أحكام القانون بكل حسم وحزم في مواجهة أي إخلال بالأمن والنظام، كذا تنفيذ أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة وما تضمنه من تجريم الدخول أو محاولة الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون حق أو كان محرزاً أو حائزاً ألعاباً نارية أو مواد حارقة أو قابلة للاشتعال أو الإتيان بأية أفعال تؤدي لأحداث شغب أو اعتداء على المنشآت.

وقالت الوزارة إنَّ الشركة المنظمة لدخول المباريات والشركات الأمنية التابعة لها انتهت من جميع الاستعدادات الخاصة بالتنظيم والتأمين والإشراف الكامل على استاد القاهرة، ووضعت مجموعة من المعايير العالمية تحقق جميع عناصر الأمن والأمان، من بينها ما يلي:

• الاستعداد بأجهزة الكشف عن بطاقة المشجع أو الـ"Fan ID" ومطابقتها مع التذكرة، حتى لا يتم تسلل أي أحد غير معروف أو مشكوك في سلوكه أو لا يحمل بطاقة المشجع مع التذكرة المعتمدة الصادرة عن الشركة، بهدف تحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين المصريين والضيوف الأجانب الحاضرين من أجل تشجيع منتخباتهم الوطنية فى إطار الروح الرياضية.

• الاستعداد التام بالبوابات الإلكترونية الخاصة بكشف المعادن والمحظورات وغيرها من المواد الخطرة التي تستخدم في تعكير صفو المباريات.

• لأول مرة في الملاعب المصرية، الاستعداد بأجهزة خاصة لكشف الشماريخ والألعاب النارية والصواريخ غير المسموح بها في المباريات الرياضية.

• لأول مرة، سيتم تأمين الاستادات وجميع مباريات البطولة باستخدام طائرات "الدرونز"، للتعرف على وجوه المشجعين وتصويرهم ونقل صورهم إلى الإدارة المعنية بأمن الاستادات لمطابقة الوجوه، مع قاعدة البيانات المثبتة والخاصة ببطاقات المشجعين أو الـ Fan ID.

• لأول مرة في مباريات البطولة، يمكن تحديد موقع كل مشجع داخل الاستاد وتحركاته، بدءاً من دخوله منطقة الاستاد وحتى خروجه من البوابات المجهزة.

وتهيب وزارة الداخلية الجماهير بالالتزام بالروح الرياضية وبما يعكس قيمة وحضارة مصر وشعبها.