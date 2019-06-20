قال الدكتور أحمد النفار، مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، إنه يجري الدفع بـ14 سيارة إسعاف مجهزة ومتطورة، لتأمين شاشات عرض مباريات كأس الأمم الأفريقية بمراكز المحافظة الخمسة.

وأضاف النفار، أنه جرى تجهيز 8 سيارات لتأمين شاشات العرض العملاقة في ميادين المدن الخمسة، بواقع 2 في كل من مدن الخارجة، والداخلة والفرافرة وشاشة في مدينتي بلاط وباريس، بينما جرى تجهيز 6 سيارات أخرى لتأمين مراكز الشباب الستة التي ستتولى عرض مباريات البطولة هي: مركز شباب الخارجة، الداخلة، الزهور، بلاط، باريس، الفرافرة.

وأوضح النفار، أنه جرى رفع درجة الطوارئ بالمرفق، وجاهزية 42 نقطة إسعاف و74 سيارة إسعاف تتولى تغطية جميع أنحاء المحافظة، استعدادًا لأي طوارئ خلال الفترة الحالية والمقبلة تزامنا مع استضافة مصر لبطولة الأمم الأفريقية.