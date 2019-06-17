قالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم، إنه جري تنظيم قافلة طبية بالوحدة الصحية لقرية الكفاح بمركز الفرافرة، حيث تستمر القافلة لمدة يومين بالقرية بعدها سيتم تنظيم قافلة أخرى بمقر الوحدة الصحية لقرية أبو هريرة يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري.

وأضافت أن القوافل الطبية مجانية يتم تنظيمها من جانب المديرية وتتولى إدارة القوافل العلاجية الإشراف المباشر عليها، وذلك بهدف توفير الرعاية الطبية الشاملة للمرضى بالقرى والمناطق المحرومة المتباعدة بمراكز المحافظة، من خلال توافر كافة التخصصات الطبية بالقافلة أبرزها تخصصات الباطنة والرمد والعظام والأسنان.

وأشارت إلى أن القوافل الطبية مستمرة بالقرى والمدن بالإضافة إلى توفير تخصصات من مستشفيات جامعة أسيوط بشكل دوري لإجراء الكشف والعمليات الجراحية بهدف دعم المنظومة الطبية بالمحافظة وسد العجز في التخصصات المختلفة.