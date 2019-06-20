استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الأربعاء، وفدًا من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، برئاسة الدكتور جمال بن حويرب المدير التنفيذي للمؤسسة، بمقر المجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.

وأكد عبدالغفار، في بداية اللقاء، عمق العلاقات المصرية الإماراتية في شتى المجالات، لا سيما التعاون الثقافي والتعليم العالي. وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، كما ناقش الجانبان فتح آفاق التعاون في مجال تدريب الشباب على مهارات المستقبل، من خلال الإعداد لأسبوع المعرفة بمشاركة طلاب الجامعات المصرية.

ورحب الوزير بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد من خلال التنسيق المشترك وتوفير الإمكانيات لإقامة أسبوع المعرفة، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أهمية إعداد الأجيال القادمة للتعامل مع التطورات التكنولوجية، وإجادة استخدام التكنولوجيا الحديثة في كل مجالات الحياة؛ لضمان مستقبل أفضل لهم، ومواكبة التغيرات العالمية، والاستعداد لسوق العمل.

كما تناول اللقاء مبادرة المؤسسة الإماراتية للتعاون مع وزارة التعليم العالي لمواجهة مشكلة محو الأمية، والعمل على إكساب المواطن المصري المهارات المعرفية اللازمة؛ ليواكب متغيرات الحياة والتقدم المستمر في شتى المجالات، مشيدا بدور مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في نشر الثقافة والمعرفة، والنجاح اللافت والأصداء الإيجابية للمؤسسة بشكل مستمر.

وأكد حويرب أهمية التعاون مع مصر في كل المجالات التعليمية والبحثية، مشيدا بالخطوات التي تسير عليها مصر في مجال تطوير التعليم وخصوصًا التعليم العالي.

وأشاد حويرب بالاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية في مصر لقضية التعليم واعتبارها أولوية قصوى، مؤكدا أهمية استخدام البيانات واتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

كما سلّط الضوء على مهارات المستقبل، وأهمية الاستفادة من الإعلام الاجتماعي في مجال تنمية وتطوير المهارات، مشيدا بتعاون كل الجهات المصرية التي زارها، معربا عن أمله في التعاون مع الجهات المصرية في المجال المعرفي ومحو الأمية.

حضر اللقاء الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشؤون الجامعات، وياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، وطايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وعادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني تركي مدير مشروع المعرفة العربي، والدكتورة نرمين أبوجازية المدير التنفيذي لمؤسسة الالفي للتنمية.