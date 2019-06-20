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منتخب الرجّالة جاهز للمهمة: المصريون ينتظرون الثامنة

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الكشف على 120 مريضا في قافلة طبية بحي منتزه ثان بالإسكندرية

الكشف على 120 مريضا في قافلة طبية بحي منتزه ثان بالإسكندرية

"خطة النواب" تطالب بلجنة لتحويل الهيئات الخاسرة لـ"شركات قابضة"

"خطة النواب" تطالب بلجنة لتحويل الهيئات الخاسرة لـ"شركات قابضة"

محافظ القليوبية: انطلاق قوافل طبية وعلاجية تجوب القرى 

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