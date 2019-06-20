تمكنت وحدات الدفاع المدني بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في مزرعة برسيم حجازي بمنطقة بئر4 التابعة لقرية بدخل وفي مركز الداخلة.

وجرى الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق والسيطرة عليه دون إصابات أو وفيات وجار تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا يفيد بنشوب حريق في مزرعة برسيم حجازي ونخيل بمنطقة بئر 4 بقرية بدخلو، وانتقلت وحدات الإطفاء إلى موقع الحريق وجرت السيطرة عليه دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة للتحقيق.