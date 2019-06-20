رفعت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية لتأمين مواقع مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية ومواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الدكتورة سيدة مشرف، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه جرى وضع خطة تتضمن التنسيق بين المستشفيات ومرفق الإسعاف، لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري، والتعامل الفوري معها، بالإضافة إلى تجهيز غرف لاستقبال حالات الإجهاد الحراري، بمبردات هواء.

وأضافت سيدة، أنه جرى الاستعداد لتأمين مواقع مشاهدة مباريات كأس الأمم الأفريقية من شاشات عرض بالميادين، ومراكز شباب، كما حذّرت مديرية الصحة جميع المواطنين من التعرّض المباشر لأشعة الشمس بخاصة سكّان المناطق الجنوبية بالمحافظة.

على جانب أخر، قال الدكتور صلاح محمد وكيل مديرية الصحة بالوادي الجديد، إنه جرى رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية؛ لمواجهة موجة الحر، وأنه جرى وضع خطة تتضمن التنسيق بين المستشفيات ومرفق الإسعاف؛ لاستقبال أي بلاغات لحالات مصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها.

ووجه وكيل المديرية، المواطنين بالإكثار من السوائل وعدم تناول العصائر التي تحتوي على كميات كثيرة من السكر، بالإضافة إلى ارتداء الملابس ذات اللون الأبيض لحماية الجسم والبعد عن أشعة الشمس المباشرة.