دعت دار الإفتاء المصرية، جميع المصريين، إلى الالتفاف حول المنتخب الوطني، الذي سيخوض أولى مبارياته في منافسات كأس الأمم الأفريقية غدًا الجمعة، بطريقة أخلاقية حضارية تليق بسمعة مصر وحضارة شعبها العظيم، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وشددت "الإفتاء"، على أنه مهما كانت النتائج فعلينا أن نتعامل مع كل الضيوف والوفود المشاركة بما تمليه علينا قيمنا وأخلاقنا وحضارتنا.

ودعت "الإفتاء"، الله أن يوفق لاعبي المنتخب المصري إلى تحقيق ما يسعد قلوب المصريين جميعًا، مشيرةً إلى أن مثل هذه الإنجازات تبث العزم والطاقة الإيجابية في أرواح المصريين جميعًا.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية، غدًا الجمعة، في مصر، حيث يستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة، بمواجهة نظيره منتخب زيمبابوي، في العاشرة مساءً، لحساب المجموعة الأولى، من دوري المجموعات بالبطولة.