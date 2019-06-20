نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو يبرز استعدادات الأجهزة الأمنية، لتأمين بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي ستنطلق في مصر، غدا.

وتلعب النسخة الـ32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة، مقسمين على 6 مجموعات يلعبون في 6 ملاعب وهي "القاهرة، السلام، الدفاع الجوي، الإسماعيلية، السويس، والإسكندرية".

وتضم المجموعة الأولى في "كان 2019" التي ستلعب على استاد القاهرة الدولي، المنتخب المصري المستضيف للبطولة، بجانب منتخبات "زيمبابوي، الكونغو، الديمقراطية، وأوغندا".

ويلتقي المنتخب الأوغندي نظيره الكونغولي في الجولة الأولى من مباريات البطولة الأفريقية في الرابعة والنصف عصر على استاد القاهرة الدولي.

وأكدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية أن مدة حفل الافتتاح ستكون 14 دقيقة فقط، تبدأ في الثامنة مساء، على أن تكون مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي في العاشرة مساءً.

وكان "كاف" قد استقر اختيار 7 سفراء لكأس الأمم الأفريقية هم المصري محمود الخطيب، والجزائري رابح ماجر، والكاميروني صامويل إيتو، والإيفواري يايا توريه، وزميله الإيفواري دروجبا، والسنغالي الحاج ضيوف، والنيجيري نوانكو كانو.