قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الدرجة العظمى لدرجة الحرارة في العاصمة القاهرة كانت 39 درجة مئوية، نافيًا ما أشيع عن بلوغها 42 درجة.

وأضاف عبدالعال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس"، المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم، أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة، مما يزيد من شعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة.

وأكد أن فصل الصيف سيبدأ غدً، حيث سيشهد المناخ انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة، لكن تظل أعلى من المعدل الطبيعي بنحو يتراوح ما بين 3 و4 درجات، مع ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الاحساس بزيادة درجة الحرارة أكثر.

وأوضح أنه مع بدء مباريات البطولة في الساعة الثامنة مساءًا، ستتراوح درجة الحرارة ما بين 33 و34 درجة مئوية، متنبئًا أن تشهد الأحوال الجوية تحسنًا ملحوظا مع بداية المباراة الافتتاحية للبطولة في العاشرة مساء، كما ناشد الجماهير المتوجهين لمتابعة المباراة باطصحاب "شمسية" أو "كاب"، وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون وواسعة وزجاجة مياه.

وناشد الجمهور الذي يتوجه للاستاد لمتابعة المباريات باصطحاب كاب أو شمسية، وزجاجة مياه، مع ارتداء ملابس قطنية فاتحة وفضفاضة.