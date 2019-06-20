قال شوقي حامد، الناقد الرياضي، إن أجهزة الدولة مهتمة بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية "كان 2019"، التي ستنطلق في مصر غدًا، الجمعة، اهتماما بالغا، موضحًا: "هذه البطولة سمعة وطن، ولما تبقى سمعة البلد في محك اختبار بتبقى كل عناصر الوطن من قيادة ولجان واتحاد وهيئات وشعب في حالة استنفار كامل".

وأضاف "حامد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صوت الناس" عبر شاشة "المحور"، أنه من المتوقع أن يكون حفل افتتاح البطولة على مستوى رائع من التقنية والابهار والتشويق والفولكلور والأصالة المعبرة عن مصر.

وتابع أن الجماهير يجب أن تقبل على مشاهدة مباريات كل الفرق، مؤكدًا: "عاوزين ننجح بمجموع كبير".

وأشار إلى أن الجماهير المصرية ستكون اللاعب الأهم في البطولة والعنصر الأساسي والوحيد في إنجاح البطولة، مطالبًا إياهم بالتشجيع بشكل متحضر وإعلاء المصلحة الوطنية العليا على الانتماءات الرياضية.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية، غدًا الجمعة، في مصر، حيث يستهل المنتخب الوطني مشواره في البطولة، بمواجهة نظيره منتخب زيمبابوي، في العاشرة مساءً، لحساب المجموعة الأولى، من دوري المجموعات بالبطولة.