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منتخب الرجّالة جاهز للمهمة: المصريون ينتظرون الثامنة

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مصطفى بكري: الإخوان تنفسوا الصعداء بعد وفاة محمد مرسي

بكري: أردوغان لم يتألم لوفاة مرسي.. لكن كان يريد أن يشفي غليله من مصر

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